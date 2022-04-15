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Военный эксперт прокомментировал планы НАТО провести учения в Балтийском море

Военный эксперт Литовкин прокомментировал планы НАТО провести учения в Балтийском море
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Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал в пятницу, 15 апреля, информацию о том, что корабли первой постоянной морской группы НАТО планируют провести в Балтийском море учения с союзниками.

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«Конечно, они создают для нас определенное напряжение, потому что за ними надо следить, их надо контролировать», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Литовкина, если страны Североатлантического альянса будут проводить учения, то и Россия может это сделать.

«Я думаю, что мы не оставим без внимания эти корабли... Если они хотят нас запугать, то нас запугать невозможно», — подчеркнул он.

Ранее в этот день корабли первой постоянной морской группы Североатлантического альянса (НАТО) вошли в Балтийское море, где планируются учения с союзниками, сообщает телеканал «Звезда».

Речь идет о кораблях группы SNMG1. Ожидается, что остальные суда прибудут позднее в этот день в старый круизный терминал Таллинского порта, передает НСН.

Учения должны начаться на следующей неделе.

В порту уже находятся три фрегата, которые пришли из международных северных вод Норвегии для участия в учениях «Холодный ответ».

15 апреля японский штаб морских сил самообороны сообщил, что ВМС Японии и Соединенных Штатов провели учения, в рамках которых они отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты. Маневры прошли в Японском море и были направлены на укрепление возможностей японско-американского сотрудничества «для эффективного сдерживания и реагирования».

Ранее, 12 апреля, источник в российских силовых ведомствах сообщил, что в Одессе начала работать секретная мониторинговая группа НАТО. В состав группы входят сотрудники румынской частной военной компании (ЧВК) Nordstarsupport Group, их задача — наблюдение за кораблями ВС РФ в Черном море.

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