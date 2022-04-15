Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Корабли первой постоянной морской группы Североатлантического альянса (НАТО) вошли в Балтийское море, где планируются учения с союзниками. Об этом сообщает портал телерадиовещания ERR.

Речь идет о кораблях группы SNMG1. Ожидается, что остальные суда прибудут позднее в этот день в старый круизный терминал Таллинского порта.

«Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», — говорится в публикации от 14 апреля.

Учения должны начаться на грядущей неделе.

Командор Военно-морских сил (ВМС) Эстонии Юри Саська уточнил, что совместные маневры будут проводиться для установки и обнаружения мин.

«Всё это проходит благодаря финансированию государства. Мы практикуем военную защиту как в воздухе, так и на море. Это достаточно обыденная практика для стран НАТО», — сказал он.

В порту уже находятся три фрегата, которые пришли из международных северных вод Норвегии для участия в учениях «Холодный ответ».

По данным портала, на следующей неделе на смену морским судам НАТО придет новая группа ВМС альянса.

15 апреля японский штаб морских сил самообороны сообщил, что ВМС Японии и Соединенных Штатов провели учения, в рамках которых они отработали обмен информацией о запуске баллистической ракеты. Маневры прошли в Японском море и были направлены на укрепление возможностей японско-американского сотрудничества «для эффективного сдерживания и реагирования».

Ранее, 12 апреля, источник в российских силовых ведомствах сообщил, что в Одессе начала работать секретная мониторинговая группа НАТО. В состав группы входят сотрудники румынской частной военной компании (ЧВК) Nordstarsupport Group, их задача — наблюдение за кораблями ВС РФ в Черном море.