В Херсоне нашли материалы на 20 эскортниц, которых использовала СВР Украины

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала в качестве информаторов и для выполнения особых поручений работниц по предоставлению сексуальных услуг, материалы на 20 девушек сотрудники силовых ведомств России нашли в Херсоне. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на обнаруженные данные.

Как рассказал агентству сотрудник российского силового ведомства, обнаружить секретный отдел в офисном здании удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб. Он уточнил, что помещение, внутри которого находились документы, было изолировано, имелся отдельный вход, там располагалось подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой.

Экс-сотрудник спецслужб Украины рассказал российским силовикам, что некоторые сотрудники СВРУ работали под прикрытием, например, сочинялась легенда профессионального фотографа для подбора оперативных источников. При этом анализировались данные страниц девушек на сайтах знакомств, в соцсетях, затем происходила вербовка.

Отмечается, что лже-фотограф предлагал девушкам, которые наиболее подходили на нужные СВРУ роли, выступить сводником, сулил им интересные перспективы в карьере и личной жизни.

«Чаще всего доверчивым клиенткам «фотограф» предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным — знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой», — отметил собеседник «РИА Новости».

В частности, одним из таких вербовщиков оказался полковник СВРУ, начальник 5-го отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко, добавил он.

«После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — добавил источник.

В качестве примера работы после обучения в специальных органах приводится история девушки, которая, согласно одной из версий, подложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), войдя к нему в доверие в 2017 году.

Не исключается, что девушки продолжают выполнять особые поручения СВР на территории РФ и Европы. Информатор передал российским силовикам установочные данные (фамилии, имена, отчества, паспортные данные) и фотокопии заполненных анкет для знакомств с гражданами РФ и иностранцами

Ранее, 12 апреля, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские националисты пытаются заниматься вербовкой сибирской молодежи и склонением их к терактам. Отмечается, что с учетом складывающейся обстановки комитет уделяет особое внимание выработке мер, направленных на повышение эффективности профилактической работы с лицами, восприимчивыми к террористической пропаганде.

5 марта сообщалось, что в Рязанской области задержан сторонник группировки МКУ, занимавшийся вербовкой российской молодежи. По данным ФСБ, у него изъяли средства связи, содержащие значительное количество пропагандистских материалов неонацистского толка.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

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