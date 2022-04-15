Начальник войск РЭБ Ласточкин рассказал о прослушке телефонов со стороны спецслужб НАТО

Сотрудники спецслужб стран НАТО активно прослушивают пользователей сотовой сети. Об этом 15 апреля сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи», — рассказал он в интервью газете «Красная звезда».

Ласточкин отметил, что специалисты иностранной разведки могут не только прослушивать сотовые телефоны и просматривать текстовые сообщения, но и выборочно блокировать абонентов, а также дезинформировать их путем рассылки ложной информации.

При этом он подчеркнул, что молодые ученые НИИИ (РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи стандарта 5G, которая позволяет определять местоположение ложной базовой станции и блокировать технический канал утечки информации.

По его словам, сейчас выбраны приоритетные направления развития войск РЭБ в долгосрочной перспективе. Например, они планируют бороться с радиоэлектронными средствами мощным электромагнитным излучением.

Кроме того, начальник войск радиоэлектронной борьбы заявил, что в ведомствах планируют сформировать космический сегмент войск РЭБ на основе группировки космических аппаратов, а также создать разведывательно-ударные комплексы РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что телеканал CNN уличили в распространении фейков об украинских беженцах. 28 февраля телеканал опубликовал фотографии с людьми, которые, по мнению подписчиков, не похожи на беженцев с Украины. Пользователи обратили внимание, что на одном из снимков изображены смуглые люди, закутанные в разноцветные одеяла. По мнению ряда комментаторов, на фотографии, скорее всего, изображены беженцы из Афганистана или с Ближнего Востока.

В тот же день глава Лиги безопасного интернета, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина сказала, что в Сети появилось около 1,3 млн фейковых публикаций о событиях на Украине и в Донбассе.

До этого, 26 февраля, Министерство обороны РФ заявило о нарастании количества фейков по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в рамках спецоперации на Украине. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за фейками по поводу проводимой Россией специальной операции по защите Донбасса стоят спецслужбы НАТО.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

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