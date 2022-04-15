Корреспондент «Известий» показал работу систем РЭП в ходе спецоперации

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу систем радиоэлектронного подавления (РЭП) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Журналист рассказал, что в радиусе 25 км от их местонахождения не работает ни один сотовый телефон. Он пояснил, что за полем находится система Р-330Ж «Житель», которая глушит любой сотовый сигнал для того, чтобы диверсионные группы не могли при помощи связи корректировать удары по российским позициям.

«Комплекс зарекомендовал себя очень хорошо, работает безотказно в любых погодных условиях. Основная задача у нас — прикрытие группировки войск от радиоразведки противника, прицельных ударов авиации. В ходе операции было обнаружено 12 комплексов «Байрактар», после чего мы произвели их подавление и комплексы не смогли произвести прицельный удар по нашим группировкам», — рассказал один из военнослужащих.

Также корреспондент показал работу радара комплекса РЭБ «Красуха». По его словам, радар вращается в поисках цифровой цели, после чего в зону его локаторов попадают различные летательные объекты. Отмечается, что установка функциональная. Она может выводить из строя как разведывательные, так и боевые дроны.

Кроме того, российские военные используют комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БМ». По словам журналиста, 32-метровая телескопическая антенна этой установки способна перехватить и подавить сигналы противника на расстоянии до 5 тыс. км.

5 апреля корреспондент «Известий» Александр Морозов побывал на территории российского замаскированного командного пункта и отметил особую роль войск связи в процессе специальной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что все перехваты осуществляются в режиме реального времени, и о них немедленно докладывают командованию.

Один из радистов рассказал, что российские военные пользуются закрытой конференц-связью, к которой не могут подобраться украинские специалисты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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