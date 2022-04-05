Связисты рассказали о своей работе во время спецоперации по защите Донбасса

Корреспондент «Известий» Александр Морозов побывал на территории российского замаскированного командного пункта и отметил особую роль войск связи в процессе специальной операции по защите Донбасса.

«Экипаж аппаратной осуществляет контроль безопасности связи в открытых радиосетях. Также осуществляем контроль радиоэлектронной обстановки и выявляем радиосредства противника. Вчера был осуществлен перехват радиопереговоров о перемещении крупной группировки противника, о чем было доложено командованию для принятия решения», — сообщил журналисту военный связист.

Он подчеркнул, что все перехваты осуществляются в режиме реального времени, и о них немедленно докладывают командованию.

Другой радист отметил, что российские военные пользуются закрытой конференц-связью, к которой не могут подобраться украинские специалисты.

«У нас стоит шифровка… Это очень-очень-очень много времени им понадобится — лет восемь, — чтобы расшифровать хотя бы фразу нашу», — пояснил он.

Ранее, 4 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о поражении российской авиацией 17 военных объектов Украины. Кроме того, по его словам, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк.

Как отметил представитель Минобороны, подразделения народной милиции Луганской Народной Республики продвинулись за день на 2 км и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.