Указатель на русском языке вернули на станцию метро в Токио

Железнодорожная компания JR East вернула указатель на русском языке на станции токийского метро Эбису. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщило информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что компания пересмотрела решение после волны критики местных жителей. Представители JR East извинились за свои действия, которые могли быть восприняты как дискриминация.

Русскоязычную вывеску закрыли белой бумагой с надписью «в процессе корректировки». Это было сделано якобы на фоне многочисленных жалоб пассажиров, которых смутило использование русского языка на указателе в свете ситуации на Украине.

Между тем, многие обратили внимание на то, что информационная табличка была полезна в том числе для украинцев, проживающих в Японии и владеющих русским языком. Кроме того, осуждению подверглась сама попытка установить связь между происходящими событиями и жизнью непричастных людей.

Указатели на русском языке были установлены на станции Эбису в преддверии Олимпийских игр 2018 года в Токио.

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