Прямой эфир

Указатель на русском языке вернули на станцию метро в Токио

Указатель на русском языке возвращен на станцию метро в Токио после критики японцев
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Железнодорожная компания JR East вернула указатель на русском языке на станции токийского метро Эбису. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщило информационное агентство Kyodo.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

Отмечается, что компания пересмотрела решение после волны критики местных жителей. Представители JR East извинились за свои действия, которые могли быть восприняты как дискриминация.

Русскоязычную вывеску закрыли белой бумагой с надписью «в процессе корректировки». Это было сделано якобы на фоне многочисленных жалоб пассажиров, которых смутило использование русского языка на указателе в свете ситуации на Украине.

Между тем, многие обратили внимание на то, что информационная табличка была полезна в том числе для украинцев, проживающих в Японии и владеющих русским языком. Кроме того, осуждению подверглась сама попытка установить связь между происходящими событиями и жизнью непричастных людей.

Указатели на русском языке были установлены на станции Эбису в преддверии Олимпийских игр 2018 года в Токио.

Ранее, 13 апреля, мэр Киева Виталий Кличко предложил изменить названия станций столичного метро, связанных с Россией и Белоруссией.

11 апреля, итальянский телеканал TGcom24 сообщил, что коллектив «Украинский классический балет» получил угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Киевские артисты отменили выступление, после того как Национальная опера Украины и министерство культуры Украины пригрозили им увольнением. Спектакль заменили на балет «Жизель».

Ранее, 3 апреля, Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в украинских.

25 марта ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский заявил «Известиям», что прогрессирующая на Западе дискриминация всего, что связано с Россией — это мракобесие, вызывающее недоумение.

Россия столкнулась с новыми санкциями после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ограничения затронули частных лиц и экономику страны. Некоторым бизнесменам, политикам, журналистам и деятелям культуры запретили въезд в ряд стран. Кроме того, была арестована их собственность за рубежом, а также заморожены банковские счета.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022