Кличко анонсировал переименование связанных с Россией станций метро

Название станций метро в Киеве, связанных с Россией и Белоруссией, будут изменены. Об этом 13 апреля заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В частности, Кличко предложил изменить название станции «Минской», синей ветки на севере Киева.

«Если из Минска идут угрозы нам, с территории Беларуси взлетают самолеты, бомбящие и выпускающие ракеты по нашим домам – какое-то недружественное напоминание. Я убежден, что «Минская» может стать «Варшавской». Это город, который помогает Киеву», — рассказал мэр.

Кличко предположил, что подобные изменения Киевсовет рассмотрит на ближайшей сессии.

До этого, 11 апреля, итальянский телеканал TGcom24 сообщил, что коллектив «Украинский классический балет» получил угрозы из-за балета «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского в репертуаре гастрольного тура по Италии. Киевские артисты отменили выступление, после того как Национальная опера Украины и министерство культуры Украины пригрозили им увольнением. Спектакль заменили на балет «Жизель».

Ранее, 3 апреля, Лондонская национальная галерея переименовала картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в украинских.

25 марта ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский заявил «Известиям», что прогрессирующая на Западе дискриминация всего, что связано с Россией — это мракобесие, вызывающее недоумение.

Россия столкнулась с новыми санкциями после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ограничения затронули частных лиц и экономику страны. Некоторым бизнесменам, политикам, журналистам и деятелям культуры запретили въезд в ряд стран. Кроме того, была арестована их собственность за рубежом, а также заморожены банковские счета.

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