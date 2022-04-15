Ученые Курчатовского института рассмотрели целый ряд веществ и определили среди них наиболее подходящее для адресного уничтожения злокачественных клеток при раке молочной железы.

Изотоп свинца-212 имеет период полураспада 10 часов, что делает его применение очень удобным для борьбы с онкозаболеваниями, пришли к выводу ученые. За это время специалисты легко успеют приготовить препарат, доставить его в клинику и ввести в организм пациента.

Свинец распадется на поверхности раковой клетки и повредит опухоль — выделяющееся в результате распада радиоактивное излучение уничтожает злокачественные образования. При этом для свинца-212 хорошо изучены методики его доставки к очагу опухоли. Также у него есть диагностическая пара — свинец-203, который можно использовать для контроля состояния пациента одновременно с проведением терапии, заключили эксперты.

Оба радиоизотопа в составе фармацевтических препаратов в организме распределяются одинаково, поэтому по расположению свинца-203, выделяющего видимое приборами гамма-излучение, можно понять, где находится свинец-212, и таким образом контролировать процесс лечения.

Для адресной терапии рака с 1980-х годов используются так называемые векторные соединения. Такие вещества «распознают» злокачественные клетки и прикрепляются к ним. Действующий компонет, который вектор доставляет к новообразованию, — радионуклид. Он и уничтожает опухоль.

Таким образом можно бороться с раковыми клетками, не повреждая здоровые ткани, пришли к выводу специалисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Луч добра: найдено средство эффективного уничтожения раковых клеток