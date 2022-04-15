Ракетный крейсер Черноморского флота «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма

Ракетный крейсер Черноморского флота «Москва», на котором произошел пожар, затонул во время буксировки в пункт назначения. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость (способность корабля противостоять внешним силам, вызывающим его крен, и возвращаться потом в состояние равновесия — Ред.). В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорится в заявлении.

Сообщается, что экипаж крейсера в полном составе был эвакуирован на находившиеся поблизости корабли Черноморского флота.

В настоящий момент в Минобороны устанавливаются причины возгорания, спровоцировавшего детонацию.

В тот же день в МО РФ отметили, что открытое горение на крейсере «Москва» ликвидировано, его очаг локализован. В ведомстве сообщили, что корабль сохраняет плавучесть, его основное ракетное вооружение не повреждено. Крейсер буксируют в порт. Причины пожара устанавливаются.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с пожаром на крейсере «Москва». При этом Песков не стал комментировать сообщения о сдетонировавшем боеприпасе на крейсере «Москва» в Черном море. Он заявил, что это должны сделать в военном ведомстве.

Крейсер «Москва» был заложен на стапеле в Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». Впоследствии в 1996 году он был переименован. Корабль спустили на воду 27 июля 1979 года. В сентябре 2020 года после планового ремонта крейсер вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море.

Корабль оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан» с радиусом действия не менее 700 км. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».