Очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован

Открытое горение на крейсере «Москва» ликвидировано, его очаг локализован. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.

«Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено», — отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что экипаж корабля был эвакуирован, а сам крейсер буксируют в порт.

Специалисты устанавливают причины происшествия.

Ранее в этот день на борту крейсера взорвался боеприпас из-за возникшего пожара. В оборонном ведомстве уточнили, что корабль получил серьезные повреждения.

В феврале ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск. Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота.

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем «Слава». В 1996 году крейсер переименовали в нынешнее название.