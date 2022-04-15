Продажи гаджетов и бытовой техники выросли в марте на 73–92%

Средний чек (средняя величина трат за одно посещение торговой точки) при офлайн-покупке электроники и бытовой техники в России в марте этого года был на уровне 16 210 рублей, что на 73% выше, чем в этом же месяце прошлого года, и на 7% ниже, чем в феврале 2022-го. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Чек Индекс», которые поступили в редакцию «Известий» в пятницу, 15 апреля.

«Чек Индекс» проанализировал обезличенные агрегированные данные операторов фискальных данных (ОФД) с более чем 1,1 млн онлайн-касс в России. Сравнения приведены за март 2022/2021 годов и февраль 2022-го, а также за 1–10 апреля 2022/2021 годов и 1–10 марта 2022-го.

Средний чек при онлайн-покупке в марте был на уровне 22 806 рублей, что на 92% выше, чем в прошлом году, и на 5% ниже, чем в феврале.

Объем офлайн-продаж в денежном выражении в марте этого года оказался на 47% выше, чем в прошлом году, и на 4% ниже, чем в феврале текущего года. В онлайне объем продаж в денежном выражении в марте был на 191% выше, чем в прошлом году, и на 10% ниже, чем в феврале.

Однако апрельские продажи показывают месячное снижение на четверть, годовое — на 12%. Так, в офлайне за первые 10 дней апреля средний чек снизился до уровня 13 426 рублей, упав на 17% по сравнению с мартовским показателем. В онлайне за этот же период средний чек упал до уровня 18 554 рубля, что на 19% ниже в сравнении с мартовским показателем.

За первые 10 дней апреля объем продаж оказался ниже уровня месяц назад на 26%. За указанный период объем продаж был выше уровня прошлого года на 9% и ниже уровня месяц назад — на 51%.

Аналитики «Чек Индекса» отметили, что мартовский рост объема продаж электронной техники среднего и высокого ценового сегментов отразился на величине среднего чека покупки. Это было особенно заметно в первой половине месяца, но далее спрос и объем трат начали снижаться. С середины марта наблюдалось уменьшение по сравнению с февральскими показателями как среднего чека затрат, так и объемов продаж гаджетов. В начале апреля тренд усилился.

«При этом онлайн-сектор всё еще демонстрирует небольшой рост год к году, поскольку продолжает «забирать» покупательский спрос из офлайна», — заключили аналитики.

Накануне РБК со ссылкой на представителей ритейлеров сообщил, что в России резко повысился спрос на отечественную бытовую технику. В отдельных торговых сетях продажи техники российского производства выросли на 50–70% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Увеличился спрос на бренды «Атлант», «Витязь», «Бирюса», «Дарина», Pozis, Flama и Gefest. Эксперты связали рост спроса с опасениями россиян из-за возможного обесценивания рубля, а также ожиданием новых санкций.

Стоит отметить, что некоторые категории товаров пока не производятся на территории России и Белоруссии — это СВЧ-печи и встраиваемая техника. В условиях санкций российские компании, вероятно, наладят производство такой продукции.

В начале марта участники рынка электроники рассказали «Известиям», что логистические цепочки, по которым в Россию ввозилась электроника, фактически разрушены. Гаджеты добирались до Европы, а оттуда попадали в РФ, но из-за закрытия границ и авиасообщения их дистрибуция стала практически невозможной. По прогнозу экспертов, восстановления логистики можно ожидать не раньше сентября, когда грузопотоки пойдут через не конфликтующие с Москвой страны.

В конце февраля ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял «Известиям», что цены на гаджеты и технику для дома выросли на 15–30% из-за переоценки курса доллара в ряде торговых сетей. Так, в DNS они увеличились почти на треть. Генеральный директор сети DNS Дмитрий Алексеев написал в своем Facebook, что, помимо роста курса валют, введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.