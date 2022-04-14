В РАН оценили перспективы сотрудничества академии с КНР

Научные отношения с КНР будут продолжаться, но властям страны еще нужно время, чтобы сформировать более четкую позицию, заявил в четверг, 14 апреля, «Известиям» и.о. директора Института Дальнего Востока Российской академии наук (РАН) Кирилл Бабаев.

Ранее в этот день президент РАН Александр Сергеев заявил, что китайские коллеги решили приостановить сотрудничество с академией, заморозив развитие планировавшихся проектов. Президент РАН также отметил, что Россия не желает рвать никакие деловые отношения и к нормальному сотрудничеству с китайскими коллегами нужно будет обязательно вернуться. Сергеев призвал не поддаваться на провокации и «все-таки пытаться сохранить то, что есть, там, где это можно сохранить».

«Мы видим, что научные власти КНР еще не сформировали свою четкую позицию по дальнейшему сотрудничеству с Россией в крупных совместных проектах. Обеим сторонам понятно, что это сотрудничество будет продолжаться, однако китайцам нужно время, чтобы сориентироваться в санкционных рисках и проработать свою реакцию на происходящие события. Возможно, поэтому и возникла пауза в работе по крупным проектам», — подчеркнул Бабаев.

Говоря о сотрудничестве экспертов из обеих стран, он подчеркнул, что совместная работа не останавливается и идет успешно. Например, на данный момент готовится большой совместный доклад Российского совета по международным делам, в котором участвуют ученые из Фуданьского университета (Шанхай).

В связи со спецоперацией России в Донбассе европейские научные центры и университеты продолжают заявлять о приостановке сотрудничества с РФ. При этом, как сообщили 22 марта «Известиям» в Еврокомиссии, ЕС не намерен отстранять российских участников программы по обмену студентов и преподавателей Erasmus+. Такой же позиции придерживается Немецкая служба академических обменов (DAAD).

24 марта директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев, говоря о Китае, отметил, что США пытаются вынудить Пекин сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки спецоперации РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация американского лидера Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 23 марта санкции Вашингтона в отношении Пекина, предположила, что единственной целью таких мер является намерение «заковать Пекин в кандалы».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Китай при этом не высказал никаких противоречий с Россией. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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