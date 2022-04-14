Диетолог назвала вызывающие опасную болезнь печени продукты

Фрукты с высоким содержанием сахара, фастфуд, копчености и жирная пища могут привести к развитию опасного заболевания печени. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в четверг, 14 апреля, «Москве 24».

«Если регулярно съедать более двухсот граммов сладких фруктов в день, то в организм поступит большое количество фруктозы, которая отложится в печени. В результате может возникнуть неалкогольная жировая болезнь органа», — рассказала врач.

Кроме того, заболевание может развиваться из-за употребления в пищу продуктов промышленной переработки.

По ее словам, если человека уже есть заболевание печени, например, цирроз, ему вообще противопоказаны продукты, содержащие добавки. Должна быть максимально натуральная пища.

Дианова подчеркнула, что эту болезнь можно вызвать увеличением фастфуда, колбасы и кондитерскими изделиями с большим количеством крема, подчеркнула врач.

7 апреля, Нурия Дианова рассказала, что при покупке еды в фудтраках — фургонах, где готовятся различные блюда — человек рискует получить отравление. Она указала на проблему фудтраков, которая заключается в недостаточном соблюдении санитарно-эпидемиологического режима их сотрудниками, а это зачастую приводит к кишечным инфекциям у клиентов.

В тот же день она рассказала, какие продукты помогают предотвратить развитие рака. По ее рекомендации для профилактики рака есть фрукты, овощи и зелень с яркой окраской. По ее словам, стоит обратить внимание на бруснику, чернику, черную смородину и грейпфрут. Кроме того, в рацион можно включить и сухофрукты, например, черный изюм.

5 апреля врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева предупредила об опасности лапши быстрого приготовления. По ее словам, заваривание лапши быстрого приготовления кипятком, не вынимая ингредиенты из упаковки, может стать причиной развития онкологических заболеваний.