Диетолог рассказала о потенциальной опасности еды из фудтраков

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что при покупке еды в фудтраках — фургонах, где готовятся различные блюда, человек рискует получить отравление.

В беседе с радио Sputnik в четверг, 7 апреля, диетолог указала на то, что проблема фудтраков состоит в недостаточном соблюдении санитарно-эпидемиологического режима их сотрудниками, а это зачастую приводит к кишечным инфекциям у клиентов.

Дианова отметила, что еще одной проблемой является качество используемых для приготовления блюд продуктов, пишет RT. В качестве третьей проблемы врач назвала товарное соседство — это когда рядом лежат продукты, которые нельзя хранить вместе.

Она подчеркнула, что безопасны только те рестораны на колесах, где не допускают подобных нарушений. Между тем, специалист посоветовала выбирать в фудтраках только самые простые блюда, отмечает телеканал «360».

В этот же день Дианова в беседе с «Москвой 24» рассказала, какие продукты помогают предотвратить развитие рака. Она порекомендовала для профилактика рака есть фрукты, овощи и зелень с яркой окраской. По ее словам, стоит обратить внимание на бруснику, чернику, черную смородину и грейпфрут. Кроме того, в рацион можно включить и сухофрукты, например, черный изюм. Для профилактики рака лучше есть фрукты и овощи во время каждого приема пищи в сочетании с основным блюдом или перекусом.

5 апреля врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева предупредила об опасности из-за лапши быстрого приготовления. По ее словам, заваривание лапши быстрого приготовления кипятком, не вынимая ингредиенты из упаковки, может стать причиной развития онкологических заболеваний.