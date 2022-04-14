Адвокат призвал ввести в российских аэропортах синий уровень безопасности

В российских аэропортах необходимо вводить повышенные меры безопасности, не дожидаясь настоящих катаклизмов. Такое мнение высказал в четверг, 14 апреля, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

«Нужно сейчас вводить в аэропортах синий уровень безопасности. Сегодня система безопасности и сплошного досмотра пассажиров, багажа лежит на службах безопасности аэропорта. Были годы, когда правоохранительная система совместно со службами безопасности работала, потому что полномочий больше у полицейского, особенно по досмотру вне зоны посадки», — цитирует его НСН.

Юрист отметил, что система безопасности аэропорта не может досматривать гражданина. Это может только правоохранительная система, поэтому необходимо менять нормативную базу.

«Конечно, не желтый уровень повсеместно, но синий уровень безопасности нужен, исходя из того, что уже происходит в нашей стране, в наших приграничных территориях, куда залетают снаряды. Вот этот вот вопрос на фоне того, сколько мы обсуждали систему безопасности после терактов, как на самолетах непосредственно, так и в аэропортах, и за рубежом, это сегодня актуальный разговор, который сегодня, к сожалению, не звучит», — сказал Трунов.

Ранее в этот день не менее семи человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате обстрела граничащего с Украиной района Брянской области.

По данным «Известий», семь человек госпитализировали, еще несколько получили медицинскую помощь на месте.

Ранее в этот день в пограничном управлении ФСБ по региону сообщили, что пограничный пункт пропуска в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Россию украинских беженцев, сообщает телеканал «Звезда».

12 апреля Росавиация продлила до 19 апреля режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России. Мера касается аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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