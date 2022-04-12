Режим ограничения полетов в аэропорты юга продлен до 19 апреля

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 19 апреля. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает Росавиация.

«До 19 апреля 2022 года 03:45 (мск) продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отмечается, что остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

1 марта глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что на фоне продления Росавиацией временного закрытия 11 аэропортов на южных направлениях вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, поездки можно совершать альтернативным транспортом.

Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах с 24 февраля.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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