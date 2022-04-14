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Имущество Медведчука и его жены арестовали на Украине

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Украинский суд арестовал квартиры, дома, автомобили и другое имущество главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на Украине. Об этом в четверг, 14 апреля, заявило Госбюро расследований.

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«Лычаковский райсуд Львова <…> арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Среди арестованного — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парко-мест и моторная яхта», — говорится в сообщении Госбюро в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В ведомстве добавили, что доли Медведчука в уставных капиталах 25 компаний также арестованы.

О задержании политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ). Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 13 апреля поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обвинил власти Украины в том, что они занимаются торговлей собственными гражданами. Также он добавил, что российской стороне не очень ясно, какова природа этого обмена.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.

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