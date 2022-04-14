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СКР возбудил ряд дел по фактам пыток российских военных силовиками ВСУ

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Следственный комитет РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток российских военнослужащих бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

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«Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 127, п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; незаконное лишение свободы; истязание)», — говорится в заявлении.

По информации СК, 22 марта бойцы ВСУ обстреляли и захватили в Запорожской области Украины нескольких российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Позднее их передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые в течение 10 дней незаконно удерживали военнопленных.

«При этом в отношении россиян систематически применялись физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания в помещениях СБУ, а также о ходе проведения специальной военной операции», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Николаевской области 2 и 5 марта были захвачены еще две группы российских солдат. Представители СБУ, несколько дней удерживающие военных, применяли к ним физическое и психологическое насилие, чтобы вынудить солгать о происходящих событиях.

Следователи устанавливают причастных к нападению и пыткам военных российской армии.

Накануне в СК также сообщили о возбуждении уголовных дел по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. Так, правоохранители обнаружили тела четырех убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни. Как подчеркнули в ведомстве, данные факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

6 апреля в Минобороны РФ заявили, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны». Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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