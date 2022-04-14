СКР возбудил ряд дел по фактам пыток российских военных силовиками ВСУ
Следственный комитет РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток российских военнослужащих бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ и СБУ. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 127, п.п. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего; незаконное лишение свободы; истязание)», — говорится в заявлении.
По информации СК, 22 марта бойцы ВСУ обстреляли и захватили в Запорожской области Украины нескольких российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Позднее их передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые в течение 10 дней незаконно удерживали военнопленных.
«При этом в отношении россиян систематически применялись физическое насилие и пытки с целью понуждения к даче ложных пояснений о фактических условиях незаконного содержания в помещениях СБУ, а также о ходе проведения специальной военной операции», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в Николаевской области 2 и 5 марта были захвачены еще две группы российских солдат. Представители СБУ, несколько дней удерживающие военных, применяли к ним физическое и психологическое насилие, чтобы вынудить солгать о происходящих событиях.
Следователи устанавливают причастных к нападению и пыткам военных российской армии.
Накануне в СК также сообщили о возбуждении уголовных дел по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. Так, правоохранители обнаружили тела четырех убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни. Как подчеркнули в ведомстве, данные факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
6 апреля в Минобороны РФ заявили, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, «которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны». Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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