Индийская IT-компания Infosys закроет представительство в России

Индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, закрывает представительство в России на фоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил директор IT-корпорации Салила Парех.

«Мы начали перевод нашего бизнеса и всей нашей работы за пределы России», — заявил Парех телеканалу NDTV.

Он добавил, что на Infosys в РФ работает менее 100 человек. Парех уточнил, что у компании нет клиентов в стране, а российское представительство обслуживает заказчиков по всему миру.

«Мы поможем сотрудникам в России переехать и найти работу в других представительствах, особенно в Восточной Европе», — заключил директор IT-компании.

7 апреля аудиостриминговая платформа Spotify объявила о полном прекращении деятельности и блокировке всех сервисов на территории РФ с 11 апреля.

11 марта с российского рынка ушла американская компания NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса Norton. Такое решение было принято в связи с новыми с правилами экспортного контроля.

5 марта американские компании Adobe и IBM, создающие и поставляющие программное обеспечение, объявили о прекращении продаж продуктов и услуг в России.

За день до этого стало известно, что американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

IT-компании начали уходить с российского рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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