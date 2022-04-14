Число жертв шторма «Меги» на Филиппинах достигло 76 человек

Число жертв тропического шторма «Меги», обрушившегося на Филиппины, возросло до 76 человек. Об этом в четверг, 14 апреля, говорится в отчете Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Отмечается, что шторм прошел через Филиппины в воскресенье, 10 апреля. Всего от стихии пострадало более 920 тыс. человек.

Днем ранее сообщалось о 58 погибших на Филиппинах в результате прохождения шторма. Тогда отмечалось, что в стране продолжается операция по поиску выживших. В деревне Пилар в провинции Лейте были спасены 50 человек.

«Меги» стал первым крупным штормом в стране в этом году. Максимальная скорость ветра, согласно данным экспертов на понедельник, составляла 40 м/с с порывами до 49 м/с.

Шторм начался в воскресенье, 10 апреля, и привел к масштабным наводнениям и оползням, которые затронули более 920 тыс. человек в восьми регионах республики. В результате более 204 тыс. семей были перемещены из своих домов.