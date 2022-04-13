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Число погибших в результате шторма «Меги» на Филиппинах возросло до 58

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Число жертв оползней и наводнений, вызванных тропическим ураганом «Меги» на Филиппинах, выросло до 58. Об этом 13 апреля сообщает агентство France Presse со ссылкой на сводки, опубликованные властями республики.

Идеальный шторм: на Филиппины обрушился ураган «Меги»
Жертвами стихии стало более 40 человек

Отмечается, что по меньшей мере 47 тел были извлечены из-под завалов в провинции Лейте. Здесь же 27 человек числятся пропавшими без вести, еще около 100 пострадали.

По данным национального агентства по чрезвычайным ситуациям, пишет агентство, три человека также погибли в центральной провинции Восточный Негрос и трое — на главном южном острове Минданао

Кроме того, продолжается операция по поиску выживших в деревне Пилар в провинции Лейте, где накануне, во вторник, были спасены 50 человек.

«У нас пятеро пострадавших, один из которых неизвестен», — приводит агентство слова полицейского Джеймса Марка Руиса.

Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Военным пришлось присоединиться к работе береговой охраны, полиции и пожарных.

Днем ранее сообщалось о 25 погибших из-за шторма «Меги» на восточном и южном побережье Филиппин. В частности, из-под завалов в провинции Лейте были извлечены тела 22 человек, еще троих спасатели обнаружили в южном регионе Давао.

Отмечалось, что «Меги» стал первым крупным штормом в стране в этом году. Максимальная скорость ветра, согласно данным экспертов на понедельник, составляла 40 м/с с порывами до 49 м/с.

11 апреля также сообщалось, что в провинции Восточные Висайи на Филиппинах погибло не менее трех человек.

Шторм начался в воскресенье, 10 апреля, и привел к масштабным наводнениям и оползням, которые затронули более 136,3 тыс. человек в восьми регионах республики. В результате более 29,2 тыс. семей были перемещены из своих домов, а 4,5 тыс. человек заранее эвакуировались.

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