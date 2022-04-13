Число погибших в результате шторма «Меги» на Филиппинах возросло до 58

Число жертв оползней и наводнений, вызванных тропическим ураганом «Меги» на Филиппинах, выросло до 58. Об этом 13 апреля сообщает агентство France Presse со ссылкой на сводки, опубликованные властями республики.

Отмечается, что по меньшей мере 47 тел были извлечены из-под завалов в провинции Лейте. Здесь же 27 человек числятся пропавшими без вести, еще около 100 пострадали.

По данным национального агентства по чрезвычайным ситуациям, пишет агентство, три человека также погибли в центральной провинции Восточный Негрос и трое — на главном южном острове Минданао

Кроме того, продолжается операция по поиску выживших в деревне Пилар в провинции Лейте, где накануне, во вторник, были спасены 50 человек.

«У нас пятеро пострадавших, один из которых неизвестен», — приводит агентство слова полицейского Джеймса Марка Руиса.

Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Военным пришлось присоединиться к работе береговой охраны, полиции и пожарных.

Днем ранее сообщалось о 25 погибших из-за шторма «Меги» на восточном и южном побережье Филиппин. В частности, из-под завалов в провинции Лейте были извлечены тела 22 человек, еще троих спасатели обнаружили в южном регионе Давао.

Отмечалось, что «Меги» стал первым крупным штормом в стране в этом году. Максимальная скорость ветра, согласно данным экспертов на понедельник, составляла 40 м/с с порывами до 49 м/с.

11 апреля также сообщалось, что в провинции Восточные Висайи на Филиппинах погибло не менее трех человек.

Шторм начался в воскресенье, 10 апреля, и привел к масштабным наводнениям и оползням, которые затронули более 136,3 тыс. человек в восьми регионах республики. В результате более 29,2 тыс. семей были перемещены из своих домов, а 4,5 тыс. человек заранее эвакуировались.