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Минимум 25 человек погибли на Филиппинах в результате шторма «Меги»

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По меньшей мере 25 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом «Меги» на восточном и южном побережье Филиппин. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает Reuters.

В частности, по информации начальника полиции города Байбай Джомена Колладо, из-под завалов в регионе извлечены тела 22 человек. Таким образом, центральная провинция Лейте оказалась в числе наиболее пострадавших.

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«В населенных пунктах произошли оползни, а затем некоторые из пострадавших были унесены наводнением», — передает агентство слова Колладо.

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что еще три человека погибли в южном регионе Давао. Спасательные операции продолжаются, так как еще по меньшей мере шесть человек пропали без вести.

Сообщается, что «Меги» стал первым крупным штормом в стране в этом году. Максимальная скорость ветра, согласно данным экспертов, составляла 40 м/с с порывами до 49 м/с. Ожидается при этом, что во вторник тропический шторм ослабнет и снова пойдет над морем, сообщило государственное бюро погоды.

Ранее в понедельник сообщалось, что в провинции Восточные Висайи на Филиппинах погибли не менее трех человек.

Шторм начался накануне в воскресенье и привел к масштабным наводнениям и оползням, которые затронули более 136,3 тыс. человек в восьми регионах республики. В результате более 29,2 тыс. семей были перемещены из своих домов, а 4,5 тыс. человек заранее эвакуировались.

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