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Три человека погибли на Филиппинах в результате шторма «Меги»

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Не менее трех человек погибли в результате тропического шторма «Меги» в провинции Восточные Висайи на Филиппинах. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести, передает ТАСС сообщение местной полиции 11 апреля.

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Шторм привел к масштабным наводнениям и оползням, которые затронули более 136,3 тыс. человек в восьми регионах республики. В результате более 29,2 тыс. семей были перемещены из своих домов, а 4,5 тыс. человек заранее эвакуировались.

Природное явление обрушилось на восточную часть Филиппин в воскресенье. Максимальная скорость ветра, согласно данным экспертов, составляла 20,8 м/с с порывами до 29,1 м/с. Предполагается, что к 12 апреля «Меги» столкнется с циклоном «Малакас», который в настоящее время находится за пределами филиппинской зоны ответственности.

11 апреля у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9. По данным Европейско-средиземноморской сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков находился в 53 км к западу от города Тобело, очаг залегал на глубине 116 км. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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