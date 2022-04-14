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В США признали создание Россией «вселенной» без доллара

American Thinker: Россия создала альтернативную «вселенную» без доллара
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Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, поскольку предвидела раскол Запада задолго да начала спецоперации по защите Донбасса. Об этом говорится в статье консервативного издания American Thinker.

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«План освобождения мировой экономики от господства доллара разрабатывался задолго до введения самых последних санкций в связи со спецоперацией России. В то время как Соединенные Штаты рассматривали развивающийся мир, исходя из предположения, что развивающийся мир представляет собой симпатичную, но совершенно другую вселенную, РФ, похоже, удалось иметь дело с развивающимся миром на равных», — говорится в материале.

Отмечается, что Москва готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века, инвестируя средства на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке. Теперь у лидеров Бразилии, Южной Африки, Китая и Индии есть все основания поддерживать президента РФ.

«Это помогает объяснить причину отказа многих стран поддержать санкции, к которым призывали Соединенные Штаты», — пишет автор статьи.

Также отмечается, что санкции, введенные Западом в отношении России, не сработали из-за малого количества стран, пожелавших присоединиться к ним.

«Осудив Россию и отрезав ее от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли [президенту России Владимиру] Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира — мира БРИКС и МИНТ», — говорится в издании.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, а также Молдавия, Узбекистан и Куба являются государствами-наблюдателями, стараются уйти от доллара во взаиморасчетах, еще до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.

31 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о постройке новой бездолларовой системы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

23 марта российский президент Владимир Путин объявил о том, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства в рублях. Поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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