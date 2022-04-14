Минобороны РФ показало работу ПТРК «Штурм-С» и «Фагот» на спецоперации

Министерство обороны России в четверг, 14 апреля, опубликовало кадры работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Отмечается, что подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают выполнять задачи по освобождению населенных пунктов и уничтожению боевой бронированной техники националистических батальонов и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточнили в оборонном ведомстве, российские расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях. Таким образом обеспечивается продвижение подразделений ВС РФ.

В Минобороны подчеркнули, что противотанкисты Западного военного округа успешно отражают контратаки подразделений ВСУ, нацбатальонов, использующих танки и бронетехнику.

По данным ведомства, расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили огневые позиции танков ВСУ, бронированные объекты, долговременные огневые точки и другие инженерные сооружения.

Ранее, 12 апреля, Министерство обороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы инспекторов военной автомобильной инспекции, которые обеспечивают безопасность при передвижении российских войск даже по труднопроходимым дорогам. Отмечается, что сопровождение осуществляется экипажами военной автоинспекции днем и ночью, при этом иногда количество колонн достигает семи-восьми. Такое число объясняется маленькой скоростью, с которой приходится двигаться по дорогам, а также состоянием самих дорог.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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