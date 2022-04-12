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Минобороны России опубликовало кадры пуска крылатых ракет «Калибр»

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Министерство обороны России 12 апреля опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

«Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям», — пояснили в ведомстве.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры работы инспекторов военной автомобильной инспекции, которые обеспечивают безопасность при передвижении российских войск даже по труднопроходимым дорогам. Отмечается, что сопровождение осуществляется экипажами военной автоинспекции днем и ночью, при этом иногда количество колонн достигает семи-восьми. Такое число объясняется маленькой скоростью, с которой приходится двигаться по дорогам, а также состоянием самих дорог.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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