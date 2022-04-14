Псаки отвергла влияние заявлений Байдена на позицию США по Украине

Антироссийская риторика американского президента Джо Байдена не означает, что Соединенные Штаты не поддерживают российско-украинские переговоры. Об этом в среду, 13 апреля, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Соответствующим образом она ответила на вопрос журналистов о том, является ли антироссийская риторика американского лидера посланием, что переговоры с российским лидером по ситуации на Украине не будут возможны, а единственный путь урегулирования ситуации — это «военная капитуляция».

«Нет, и я бы просто оспорила эту аргументацию, такое предположение. Мирные переговоры — это то, что мы всегда будем поддерживать», — заявила Псаки.

По ее словам, Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан всегда будут поддерживать украинскую сторону «в этих усилиях».

Также она выразила мнение, что вероятность отказа президента России от участия в мирных переговорах «из-за каких-то слов, прозвучавших из уст президента США» мала.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и его союзники контролируют киевский режим и толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий. Он отметил, что это следует из проекта соглашения о мире, представленного Киевом накануне в переговорную группу России.

Лавров уточнил, что в новом проекте наблюдается отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта. В частности, Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, Россия считает этот замысел неприемлемым.

Между тем в Кремле заявили о необходимости продолжить диалог России и США, невзирая на оскорбления, прозвучавшие в адрес президента России Владимира Путина от его американского коллеги Джо Байдена 26 марта, когда лидер США заявил, что Путин якобы «не может оставаться у власти». Байден также добавил, что российская спецоперация по защите Донбасса «никогда не станет победной».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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