Власти Украины отказались принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве, так как ждут от Берлина более серьезных мер в отношении РФ.

«Дружественные страны поддерживают санкции против России, не делая исключения для банков и энергоресурсов», — сказал замглавы Офиса президента на вопрос немецкого телевидения, почему Штайнмайера не пригласили в Киев.

Ранее 12 апреля немецкие СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной политики кабмина ФРГ к России.

В частности, на Украине напомнили о «формуле Штайнмайера», которая предусматривает поэтапную реализацию ряда положений второго Минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов.

Президент ФРГ намеревался посетить страну 13 апреля. Однако из Киева в офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на данный момент украинские власти не готовы ни к каким встречам.

В настоящее время Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

В этот же день стало известно, что вице-президент бундестага Вольфганг Кубики выступил против визита на Украину канцлера Германии Олафа Шольца после отказа Киева принять президента ФРГ.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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