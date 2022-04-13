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Сбер сообщил об ограничении бесконтактной оплаты картами «Мир» через SberPay

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Бесконтактная оплата картами «Мир» со смартфона через SberPay ограничена из-за решения технического партнера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Сбербанк 13 апреля.

«С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис», — уточнили в компании.

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При этом клиенты Сбера по-прежнему могут платить смартфонами, привязав карту «Мир» к Mir Pay или Samsung Pay.

Ранее в среду пресс-служба финансовой организации рассказала, что мобильное приложение Сбербанка на платформе Android стало недоступно для скачивания в магазине Google Play. При этом новые пользователи могут скачать приложение для Android на официальном сайте Сбербанка.

Накануне также стало известно об удалении приложений Сбербанка из App Store. Для скачивания и обновления стали недоступны «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

В Сбере отметили, что для проведения банковских операций можно также использовать веб-версию «СберБанк Онлайн», которая адаптирована для использования на мобильных устройствах. Кроме того, пользователи могут перейти на веб-версию «СберБизнес».

12 апреля директор по инновациям «Меркатор Холдинг» Павел Теплов заявил, что удаление приложений «Сбера» из App Store приведет к созданию новых площадок для размещения российских продуктов. По его словам, это стимул «стать по-настоящему независимыми».

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Он призвал работников IT-сферы «сделать свою экосистему». По его словам, элементы этой экосистемы уже есть в России, но их необходимо доработать.

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