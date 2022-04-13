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Белоусов заявил о переводе 571 иностранного самолета в реестр России

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Более половины самолетов иностранного производства переведено в российский реестр. Об этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил в среду, 13 апреля, на правительственном часе в Совете Федерации.

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«Обеспечено сохранение парка воздушных судов у российских авиакомпаний, организована их безопасная эксплуатация — 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 уже переведен в российский реестр», — цитирует Белоусова телеканал «Звезда».

Также он сообщил, что иностранные владельцы западных компаний высказываются за то, чтобы оставить свой бизнес в России. По сравнению с теми, кто хочет уйти с российского рынка, желающих остаться на нем — большинство, передает RT.

Ранее в этот день председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что кабмин утвердил правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов в условиях действия западных санкций, передает НСН.

Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет зарегистрированное в России структурное подразделение, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте. Новые меры распространяются также на вспомогательные силовые установки и авиадвигатели.

Расчеты будут производиться по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств.

Ранее, 31 марта, президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с западными странами в сфере авиаотрасли уже не будет таким, как раньше. По его словам, западные партнеры обманули российскую сторону, так как прекратили поставку, лизинг, обслуживание и страхование самолетов.

Страны Запада ввели антироссийские санкции, после того как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе.

США и ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов, в конце февраля европейским компаниям запретили поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов. Компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. Аналогичные меры приняли и в Boeing.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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