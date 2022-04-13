Свыше тысячи морских пехотинцев ВСУ сдались в плен в Мариуполе

В Мариуполе сдались в плен два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), это порядка тысячи солдат. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил военный обозреватель Семен Пегов.

«По данным проекта WarGonzo, среди них более 200 раненых», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Данную информацию подтвердил и корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который сейчас находится в Мариуполе.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров 13 апреля заявил, что решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

4 апреля в Мариуполе также более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам.

В тот же день Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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