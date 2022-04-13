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Свыше тысячи морских пехотинцев ВСУ сдались в плен в Мариуполе

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В Мариуполе сдались в плен два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), это порядка тысячи солдат. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил военный обозреватель Семен Пегов.

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«По данным проекта WarGonzo, среди них более 200 раненых», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Данную информацию подтвердил и корреспондент ВГТРК Александр Сладков, который сейчас находится в Мариуполе.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров 13 апреля заявил, что решение более тысячи морских пехотинцев ВСУ в Мариуполе сдаться в плен является правильным выбором.

4 апреля в Мариуполе также более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооруженным силам.

В тот же день Минобороны РФ заявило о сохранении жизни украинским военным и наемникам, которые решат сложить оружие и покинуть Мариуполь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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