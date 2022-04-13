Товарооборот России и Китая за первый квартал 2022 года вырос на 28,7%

Товарооборот России и Китая в январе–марте вырос в годовом исчислении на 28,7%, достигнув $38,17 млрд. Об этом сообщило в среду, 13 апреля, Главное таможенное управление КНР.

Согласно данным ведомства, импорт российских товаров и услуг увеличился на 31%, до $21,73 млрд. В свою очередь, экспорт в РФ за три месяца вырос на 25,9% и составил около $16,44 млрд.

Положительное сальдо РФ за январь–март достигло $5,29 млрд.

30 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Российский министр отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».

Директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев отмечал, что США пытаются вынудить Китай сделать выбор между партнерством с Москвой и развитием торговых связей с Вашингтоном, но жертвовать отношениями с Россией, являющейся главным крупным союзником КНР на международной арене, в угоду Западу Китай вряд ли станет.

18 марта США пригрозили КНР санкциями в случае поддержки спецоперации РФ. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация американского лидера Джо Байдена «глубоко обеспокоена» потенциальным сотрудничеством Китая и России на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской Народных Республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.