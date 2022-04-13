В ЛНР сообщили о пяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР), пострадал мужчина. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по четырем населенным пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным СЦКК, в населенном пункте Ирмино ранен мужчина 1948 года рождения. Повреждены восемь жилых домов, ясли-сад «Росинка» в Ирмино и один жилой дом в Первомайске.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по подконтрольному ЛНР поселку Новоайдар, в результате чего погибла женщина 1991 года рождения.

5 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные, готовясь к отступлению, подорвали цистерну в одном из цехов завода «Заря» в городе Рубежное в ЛНР. По его словам, в цистерне могла находиться соляная кислота.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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