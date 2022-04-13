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Южная Корея планирует оказать помощь Украине еще на $1,6 млн

Yonhap: Южная Корея может оказать Украине в апреле помощь еще на $1,6 млн
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Власти Республики Корея планируют направить в апреле на Украину в качестве помощи нелетальные предметы военного назначения на сумму $1,6 млн. Об этом в среду, 13 апреля, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Сеул намерен направить бронежилеты, каски, сухие пайки и медицинские изделия. Поставки планируют осуществлять гражданскими авиарейсами в Европу со следующей недели. По словам источника, стороны в настоящее время обсуждают детали.

В марте Южная Корея передала Украине аналогичный груз на сумму 1 млрд вон ($820 тыс.).

12 апреля сообщалось, что США планируют объявить о дополнительной поставке оружия Украине на сумму $750 млн.

Ранее в этот день официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии.

Она добавила, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел двухчасовую беседу с чиновниками Украины, в ходе которой обсуждалась дополнительная военная помощь Киеву. Работа над передачей оружия, по ее словам, уже ведется.

Псаки напомнила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и сейчас стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

Накануне в Пентагоне отмечали, что США вместе с союзниками поставляют оружие на Украину 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком наземных автоколонн.

В России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно разойдется по Европе и может попасть в руки террористов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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