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Россиянин пропал в горах Абхазии

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Житель Новгорода Андрей Сазонов пропал в горном массиве Мамзышха в Абхазии. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. Поиски идут вторые сутки.

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«Сотрудники ПСО города Гагра выехали в горы по поступлении сигнала 11 апреля, в 21:56. С утра, 12 апреля, к поискам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС РА в количестве 10 человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее во вторник управления МЧС по Приморскому краю сообщило о пропаже мужчины. Как отмечалось, в Анучинском районе региона перевернулась лодка с двумя охотниками. Одного из них удалось спасти, спасатели и полиция ведут поиски второго. Охотник рассказал, что они с приятелем перевернулись в километре от поселка Таежка на реке Арсеньевка.

В декабре в Макаровском районе Сахалинской области группа спасателей отправилась на поиски двух рыбаков, которые пропали. Накануне двое мужчин вышли в море на пластиковой лодке и после этого перестали выходить на связь.

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