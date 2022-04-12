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Мужчина пропал после опрокидывания лодки в Приморье

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Лодка с двумя охотниками перевернулась в Анучинском районе Приморского края, один мужчина сумел спастись, ведутся поиски второго. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Отмечается, что один из мужчин смог выбраться на островок и вызвать спасателей — его эвакуировали. Второго найти не удалось — к поискам подключилась полиция.

Сообщение о произошедшем поступило от одного из охотников около 23:40 в понедельник, 11 апреля.

Охотник рассказал, что они с приятелем перевернулись в километре от поселка Таежка на реке Арсеньевка.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что группа спасателей в Макаровском районе Сахалинской области отправилась на поиски двух рыбаков, которые пропали накануне в море на лодке. Накануне двое мужчин вышли в море на пластиковой лодке и после этого перестали выходить на связь.

21 ноября сообщалось, что в Саратовской области спасатели нашли тело рыбака. По данным региональной службы спасения, днем ранее, 20 ноября, на Волге вблизи поселка Вязовка мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке и перестал выходить на связь. Позднее его лодку нашли другие рыбаки.

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