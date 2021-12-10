В МЧС сообщили о поисках двух рыбаков на Сахалине

Группа спасателей в Макаровском районе Сахалинской области отправилась на поиски двух рыбаков, которые пропали накануне в море на лодке. Об этом рассказали 10 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Поступила информация о том, что днем 9 декабря двое мужчин в Макаровском районе вышли в море на пластиковой лодке и не выходят на связь. В районе поиска организована работа сотрудниками ГИМС и ОМВД Макаровского района», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что для спасательной операции к вылету готовится вертолет Ми-8.

21 ноября сообщалось, что в Саратовской области спасатели нашли тело рыбака. По данным региональной службы спасения, днем ранее, 20 ноября, на Волге вблизи поселка Вязовка мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке и перестал выходить на связь. Позднее его лодку нашли другие рыбаки.

В ходе поисков водолазная служба облспаса в протоках обнаружила тело 56-летнего саратовца. Утопленника транспортировали на берег и передали следственно-оперативной группе.

18 сентября сообщалось, что на поиски двоих рыбаков, которые пропали 15 сентября в Ногликском районе, из Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

По данным МЧС, мужчины отправились в Охотское море на резиновых лодках через Ныйский залив, после этого их никто не видел. При обследовании побережья в районе острова Гафовича обнаружили выброшенные на берег лодки, их моторы были забиты песком.