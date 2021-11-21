Тело пропавшего рыбака обнаружили на Волге в Саратовской области

В Саратовском районе Саратовской области спасатели нашли тело рыбака. По данным региональной службы спасения, 20 ноября на Волге вблизи поселка Вязовка мужчина отправился на рыбалку на резиновой лодке и перестал выходить на связь. Позднее его лодку нашли другие рыбаки.

В ходе поисков водолазная служба облспаса в протоках обнаружила тело 56-летнего саратовца. Утопленника транспортировали на берег и передали следственно-оперативной группе. Обстоятельства случившегося выясняются, передает ИА «Взгляд-инфо».

Как стало известно 11 ноября, рыбак провалился под тонкий лед на Братском водохранилище в Иркутской области. Очевидцам не удалось спасти мужчину. Трагедия произошла вблизи села Бильчир в Осинском районе. По данным МЧС, 44-летний мужчина с двумя знакомыми в вечернее время занимался подледным ловом рыбы. В какой-то момент рыбак близко подошел к кромке льда и провалился в воду. Глубина водохранилища составляет около 2 м.