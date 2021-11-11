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Рыбак провалился под лет и погиб в Иркутской области

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Рыбак провалился под тонкий лед на Братском водохранилище в Иркутской области. Очевидцам не удалось спасти мужчину.

Трагедия произошла вблизи села Бильчир в Осинском районе. По данным МЧС, 44-летний мужчина с двумя знакомыми в вечернее время занимался подледным ловом рыбы. В какой-то момент рыбак близко подошел к кромке льда и провалился в воду. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В момент происшествия толщина льда не превышала 6 см, глубина водохранилища составляет около 2 м. Очевидцы пытались вытащить мужчину из воды, также к месту направились сотрудники ГИМС и сельской администрации. Утонувшего извлекли из воды.

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина выехал на тонкий лед на автомобиле «УАЗ», чтобы пересечь реку Конда. Примерно в 40 м от берега машина провалилась под лед и затонула. Водитель погиб.

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