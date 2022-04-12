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Пентагон призвал Зеленского бороться за территориальную целостность Украины

Представитель Пентагона Кирби призвал Зеленского бороться за территориальную целостность Украины
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Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина добилась победы в текущей ситуации и восстановила свою территориальную целостность. Об этом заявил во вторник, 12 апреля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Доставляется оружие, способное стереть с лица земли жилой квартал»
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«Мы хотим победы Украины. Мы хотим видеть Украину суверенной, целостной», — сказал Кирби на телефонном брифинге для международной прессы.

Он добавил, что США «не могут диктовать» свою волю и добиться этого должен только сам президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву военные системы и ведет работу с партнерами, чтобы они также снабжали Украину оружием.

В частности, Кирби напомнил о выделенных США для Украины военных поставках в рамках двух программ на $800 и на $100 млн, а также о подготовке украинских военных специалистов.

Ранее, 6 апреля, Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что общая военная помощь Киеву с момента избрания президентом Джо Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

В России, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно разойдется по Европе и может попасть в руки террористов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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