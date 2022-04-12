В Госдуме отреагировали на законопроект ФРГ о национализации энергокомпаний

Ни к чему хорошему национализация энергокомпаний в Европе не приведет. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя разработанный в ФРГ законопроект.

«Каждая страна, каждый чиновник [в Европе] продумывает какие-то новые вещи, чтобы ухудшить себе жизнь. Здесь та же самая история: работают организации, поставляются энергоресурсы, доходит тепло до предприятий, до людей. Но нет, надо что-то такое придумать, чтобы что-то сломать. Ничего хорошего от этого не будет. <…> Надо прекратить этим заниматься. Газ, нефть, уголь — всё поставляется, всё работает. Зачем придумывать второй раз велосипед, если он хорошо едет», — подчеркнул он в беседе с «Думой ТВ».

5 апреля президент РФ Владимир Путин в ответ на предложения о национализации российских энергетических активов на Западе заявил, что это обоюдоострое оружие.

По его словам, ситуация в энергосфере в мире ухудшается из-за нерыночных мер, в том числе административного давления на «Газпром» в некоторых европейских странах. Президент отметил, что Запад пытается переложить на Россию собственные ошибки в сфере экономики и решить проблемы за ее счет.

12 апреля стало известно, что министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ подготовило поправки в закон об энергетической безопасности, которые в том числе предусматривают внешнее управление и национализацию энергетических компаний. Как сообщило издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung, министерство может передать фирму – оператора критической энергоинфраструктуры под внешнее управление, если существует «конкретный риск того, что без доверительного управления компания не сможет выполнять свои задачи, обслуживающие функционирование общества в энергетическом секторе, и существует риск нарушения безопасности поставок».

Кроме того, указывалось, что внешнее управление на таком предприятии может быть введено сроком на полгода с последующим продлением еще на шесть месяцев. Помимо этого, поправками предусмотрена национализация таких предприятий, если внешнего управления будет недостаточно для гарантии энергобезопасности.

31 марта российский лидер подписал указ о торговле газом с государствами, которые признаны в РФ недружественными. Для приобретения российского газа западные страны обязаны открыть рублевые счета в банках России.

За день до этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны «большой семерки» (G7).

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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