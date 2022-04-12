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Райкин подтвердил увольнение с поста худрука Театральной школы

Константин Райкин подтвердил увольнение из Высшей школы сценических искусств
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Народный артист России Константин Райкин подтвердил во вторник, 12 апреля, информацию об увольнении с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина).

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При этом он не сообщил подробностей произошедшего.

«Да, это правда», — сказал Райкин телеканалу «Звезда».

Ранее в этот день ректор учреждения Анатолий Полянкин подписал соответствующий указ.

С решением не согласились представители студсовета учреждения. Они призвали Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения, сообщается на сайте kp.ru.

В обращении подчеркивается, что ранее ректор убрал из названия школы имя Райкина, а затем попытался приостановить учебный процесс, не согласовав решение с преподавателями, а также попечительским и студенческим советами. Однако 5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза.

Константин Райкин — народный артист России, лауреат двух Государственных премий РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон».

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