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Ле Пен выступила против антироссийских санкций в сфере энергетики

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Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая вышла во второй тур выборов президента Франции, выступила против антироссийских санкций в отношении поставок энергоносителей.

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«Я ни для кого не являюсь троянским конем. Я не выступаю за снятие санкций. Но я против санкций, касающихся энергетики, поскольку я не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями», — сказала она 12 апреля в эфире радиостанции France Inter.

Помимо этого политик отметила, что еще большее сближение России и Китая было бы крайне негативным развитием событий для Европы.

«Это то, чего [действующий президент Франции и кандидат в выборах на пост главы государства] Эммануэль Макрон пытался избежать во время своего президентского срока, и, как вы знаете, я во многом с ним не согласна, но в этом вопросе я разделяю его мнение», — подчеркнула кандидат в президенты.

Ранее в этот день Ле Пен изменила официальный слоган избирательной кампании после выхода во второй тур выборов с «Женщина — государственный деятель для Франции» на «Для всех французов».

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат президентскую гонку 24 апреля.

Позже люди, недовольные итогами первого тура выборов, вышли на улицы с фаерами и плакатами.

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