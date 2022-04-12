В Германии спрогнозировали лишение доллара доминирующего положения из-за санкций

Антироссийские санкции могут лишить доллар доминирующего положения в мире. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

По информации издания, многие страны сейчас опасаются того, что правила, которые были изменены для России, в итоге изменятся и для всего мира. Поэтому, как отмечается в статье в качестве примера, Пекин и Нью-Дели в настоящее время пытаются снизить роль доллара в международной экономике. А Китай в свою очередь создал аналог глобальной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT под названием CIPS, где, конечно, главной валютой является юань.

По мнению автора статьи, доллар вряд ли лишится доминирующего положения в мире в ближайшем будущем, так как слишком долго находился в лидерах.

Ранее в этот же день доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что властям США не удастся остановить начавшуюся в мире дедолларизацию. По ее словам, этот процесс является следствием изменения баланса сил в мировой экономической системе, обусловленного появлением новых сильных игроков из числа влиятельных стран.

7 апреля британская газета Financial Times сообщила, что санкции западных стран против России, включая валютные резервы Москвы, могут нарушить доверие к доллару и изменить глобальный финансовый пейзаж. В издании отметили, что действия США, с большой вероятностью, будут способствовать появлению альтернативной экономической системы.

5 апреля международный аналитик Боян Чуков заявил, что роль РФ в глобальном процессе выхода из-под сферы влияния доллара очень важна. Отмечается, что РФ уже начала торговать с КНР и Индией в национальных валютах. Если считать население двух этих стран, то можно заявить, что уже половина планеты перестала зависеть от доллара.

1 апреля ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что США в качестве главного оружия в установлении контроля по всему миру используют не вооруженные силы, а финансовую систему, в центре которой располагается доллар. По его словам, доллар сохранял свою значимость как валюта резервов и торговли, когда валюта была привязана к золотому стандарту, а также после отвязки валютных систем от золота и принятия странами собственного обменного курса на доллары США.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат также заявила, что введенные против РФ санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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