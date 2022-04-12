Путин заявил о невозможности изолировать Россию

Россия не собирается изолироваться, и ее изолировать невозможно. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», — сказал он в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный.

Ранее, 3 апреля, сценарий полной изоляции России исключил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это технологически невозможно в современном мире.

До этого, 5 марта, пресс-секретарь президента РФ отметил, что мир слишком большой, чтобы Европа и США могли изолировать Россию. По его словам, в мире много стран, которые более сбалансированно и иногда более разумно относятся к динамике развития отношений.

24 февраля Песков заявил, что Россия не может оказаться за железным занавесом. По словам представителя Кремля, у РФ могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но «с этими государствами проблемы возникали и до этого».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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