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Диетологи назвали помогающие похудеть напитки

Диетологи Манакер и Данн посоветовали пить зеленый чай и кефир для похудения
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Ежедневное употребление достаточного количества воды поможет поддержать водный баланс в организме и похудеть. Лучшие напитки для снижения веса перечислили диетологи Лорен Манакер и Бриттани Данн, передает Eat This, Not This!

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Благоприятные свойства воды обусловлены ее ключевой ролью в липолизе — процессе, задействованном в сжигании жира. Эксперты рекомендуют желающим похудеть выпивать восемь стаканов воды в день. Также в напиток можно добавлять лимон и мяту.

Не менее полезным является зеленый чай, содержащий антиоксиданты и катехины. Напиток способствуют ускорению обмена веществ.

Также диетологи советуют худеющим включить в рацион кисломолочные напитки. Так, кефир поможет уравновесить микробиому кишечника и ослабить воспалительные процессы. Кроме того, в его составе есть конъюгированная линолевая кислота, способствующая снижению жировых отложений и повышению иммунитета.

В список наиболее полезных для похудения напитков также вошли фруктовые и овощные смузи и протеиновые коктейли. Их можно использовать в качестве легкого и сытного перекуса. При этом фрукты и овощи способствуют улучшению водного баланса организма.

«К продуктам с содержанием воды от 90 до 100% относятся мускусная дыня, арбуз, клубника и шпинат. К продуктам, содержащим от 70 до 89% воды, относятся также бананы, апельсины, груши, ананасы, авокадо, морковь и йогурт. Все это можно добавлять в коктейли, чтобы способствовать потреблению воды и витаминов», — уточнили специалисты.

Кроме того, диетологи порекомендовали худеющим обратить внимание на черный кофе, богатый антиоксидантами. Вместе с тем эксперты предостерегают от добавления в напиток сахара, жирных сливок и других вредных добавок.

12 апреля врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что ежедневное употребление 1,5–2 л воды поможет избежать скачков давления, а также нормализовать гормональную систему. Также врач советует отказаться от соли, так как она задерживает жидкость в организме.

Ранее, 24 марта, врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала желающим похудеть пить теплые напитки, так как они дают чувство насыщения. Пить можно как простую воду, так и цикорий, в который можно добавить немного нежирного молока.

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