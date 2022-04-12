Врач рассказал о пользе воды для нормализации давления

Ежедневное употребление 1,5–2 л воды поможет избежать скачков давления. Об этом 12 апреля рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Если питьевой режим не нормализован, человек пьет мало либо раз от разу, могут быть скачки давления. Это объяснимо тем, что в организме может быть перераспределение жидкости внутри и снаружи клетки, и из-за этого цифры давления могут скакать. Один день они нормальные, другой день ненормальные», — цитирует врача «Москва 24».

Арзамасцев отметил, что если каждый день на постоянной основе пить достаточное количество воды, то в норму придут и гормоны, отвечающие за перераспределение этой жидкости внутри организма. Это повлияет и на стабилизацию давления.

Также врач советует отказаться от соли, так как она задерживает жидкость в организме.

«Как только мы ее исключаем из рациона, у нас достаточно хорошо уходит лишняя жидкость, происходит падение объемов циркулирующей крови, и на фоне этого уже снижается давление», — говорит эксперт.

Помочь снизить давление могут и продукты с содержанием калия и натрия, например бананы и сухофрукты. Эти микроэлементы отвечают за баланс жидкости в организме, отмечает нутрициолог.

«Если эти микроэлементы в нормальном соотношении либо калия даже чуть больше, то в этом случае жидкость накапливается меньше. И давление будет точно так же постепенно снижаться», — заключил Арзамасцев.

Соблюдение данных рекомендаций не отменяет необходимости консультации специалиста.

5 апреля врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала «Известиям», что действительно врачи рекомендуют в сутки пить около 1,5 л воды. Она отметила, что не нужно ни понижать, ни завышать рекомендуемый объем потребляемой жидкости. По словам врача, если ежедневно пить воду в избытке, то у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в первую очередь с гипертонической болезнью это может привести к повышению артериального давления, особенно если пить сразу большое количество воды — от 200 до 500 мл зараз.

18 января гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что, выпивая перед завтраком стакан воды натощак, происходит пробуждение организма. По ее словам, это помогает запустить все процессы: желудок будет работать четко по часам, у человека будут хорошее настроение, чистая кожа и хорошая микрофлора.