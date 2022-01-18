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Гастроэнтеролог рассказала о пользе воды натощак

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Привычка выпивать стакан воды перед завтраком полезна для здоровья при одном условии. Об этом во вторник, 18 января, рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

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Врач отметила, что вода, выпитая натощак, действительно оказывает благотворное влияние на организм. При этом важно, чтобы она была комнатной температуры, а при наличии болей в животе — еще более теплой.

«Стакан воды утром натощак — действительно полезная привычка, происходит пробуждение организма. Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора», — отметила Нурия Дианова.

Также врач посоветовала добавлять в воду лимонный или цитрусовый сок тем, у кого нет проблем с желудком. Однако при наличии заболеваний ЖКТ рекомендуется воздержаться от добавления сока. Такая вода, особенно холодная, может вызвать боли в животе, возможно развитие панкреатита и холецистита.

В декабре врач Брюэр заявила, что брюссельская капуста может снизить сахар в крови. По словам специалиста, основную пользу в брюссельской капусте дает клетчатка, которая медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь. При этом в указанном овоще находятся витамины К, С, Е, фолиевая кислота и минералы. Речь идет в том числе и о калии, кальции, марганце, а также об антиоксидантах.

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