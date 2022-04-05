Диетолог рассказала об оптимальном объеме потребления воды в день

Врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко во вторник, 5 апреля, рассказала «Известиям», действительно ли необходимо выпивать 2 л воды ежедневно для правильного функционирования организма.

По заявлениям врачей, человеку важно потреблять до 40 мл воды на 1 кг веса тела каждые сутки. При этом, как отмечается, большая часть жидкости поступает в организм в чистом виде. Также она может усваиваться при употреблении чая, кофе, супа и других напитков. К тому же разные пищевые продукты в той или иной пропорции содержат воду.

Самые богатые водой считаются фрукты и овощи. Очень мало воды в выпечке, хотя даже в сушках из хлеба есть 10 мл воды на каждые 100 г. Как добавляет врач, вода поступает в организм также в результате химических реакций, например во время сжигания белков, углеводов, жиров, что составляет еще 300–400 мл воды.

«В сутки я рекомендую пить около 1,5 л воды», — подчеркнула нутрициолог.

Кононенко отметила, что не надо ни понижать, ни завышать рекомендуемый объем потребляемой жидкости. По данным исследований, дефицит жидкостей на 30% увеличивает вероятность сахарного диабета второго типа, а также мешает выведению токсических элементов из организма, ухудшает качество кожи.

«Если вы употребляете избытки жидкости — больше 1,5 л воды в сутки, то у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в первую очередь с гипертонической болезнью это может приводить к повышению артериального давления, особенно если пить сразу большое количество воды — от 200 до 500 мл за раз», — предупредила врач.

По ее словам, повышение объема циркулирующей крови у таких людей ведет к тому, что сосуды не успевают быстро расшириться и артериальное давление повышается.

И дефицит, и избыток воды способствуют излишней нагрузке на почки и сердце. Также нутрициолог подчеркнула, что избыточное потребление жидкости у людей, страдающих дефицитом белка, не идет им на пользу, так как лишняя жидкость мешает нормальному его усвоению.

«Обращайте внимание на количество употребляемой воды в сутки — оно не должно быть как избыточным, так и не являться недостаточным — порядка 1,5 л в сутки», — еще раз подытожила нутрициолог Кононенко.

Ранее в этот же день врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, что в потреблении супа каждый день нет необходимости, несмотря на все его полезные свойства. Одна порция супа содержит намного меньше белка и остальных полезных веществ, чем мясные и овощные блюда.